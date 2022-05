El programa de televisión From the basement regresará este año y los primeros en la lista son IDLES.

Este show de TV en línea fue creado en 2006 por el productor y colaborador de Radiohead, Nigel Godrich; sin embargo, tres años después fue cancelado. La buena nueva es que pronto tendremos una nueva tanda de capítulos de From the basement, con una versión mejorada y con un grupo de artistas de lujo.

Según se informó, una vez más Godrich está a bordo del proyecto, ahora como productor junto a James Chads y John Woollcombe. Esta renovada temporada se transmitirá a través de YouTube, con el primer capítulo, protagonizado por IDLES, llegando el próximo primero de junio. Otros artistas que ya han sido confirmados para participar son Warpaint, Caribou, Sons Of Kemet y Squid.

Respecto a esto, el frontman de IDLES, Joe Talbot comentó: “Hay una atmósfera en From the basement que no he visto igualada, es diferente a cualquier otra cosa. Hay un sentido de mitología detrás de esto y es un sueño para nosotros estar involucrados. Hemos querido hacer esto durante mucho tiempo”.

Mientras que por su parte, Nigel Godrich dijo: “Qué placer ha sido hacer de nuevo esto! Todavía soy sólo un fanático, todavía estoy muy emocionado de tener la oportunidad de filmar a todos estos grandes artistas y me ha encantado hacer estos nuevos shows”.

“Después de estar tan ocupado haciendo otras cosas, sentí que era el momento adecuado para reavivar esta idea… para traerla de alguna manera al presente, pero ahora se aplican las mismas reglas que entonces… sin audiencia ni presentador… sólo una conexión directa con el espectador y una oportunidad para nosotros de tomarnos un tiempo para hacer algo especial en un ambiente controlado. La prioridad es hacer que suene y se vea bien…”, agregó.

Foto de portada tomada del Facebook de IDLES.

