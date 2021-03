David Schwimmer reveló que, después de tantas postergaciones, ya es un hecho que las grabaciones de la reunión de Friends iniciarán el próximo mes de abril.

En una reciente entrevista con Andy Cohen de SiriusXM Radio, Schwimmer, quien interpreta a Ross Geller en la sitcom, estuvo hablando y compartiendo algunos detalles sobre la tan esperada reunión.

“En poco más de un mes me voy a Los Ángeles”, comentó. “Descubrimos una manera de filmarlo de forma segura y habrá una parte que grabaremos afuera. Ya sabes, por los protocolos de seguridad.”

Y al ser cuestionado sobre quién presentaría este especial, David Schwimmer respondió: “No sé si puedo decirte quién. No es Ellen [DeGeneres], no es Billy Crystal. Podría decirte quién no es.”

Originalmente el reencuentro de Friends estaba planeado a realizarse en marzo del año pasado, sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 tuvo que postergarse en varias ocasiones.

El especial de Friends será transmitido a través de HBO Max y contará con la participación de todos los protagonistas de la famosa serie: Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey), Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Mónica), David Schwimmer (Ross) y Kudrow (Phoebe).

Te dejamos a continuación la entrevista de David Schwimmer:

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.