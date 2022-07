Por primera vez, Marta Kauffman, co-creadora de Friends, ha hablado sobre el racismo que ha rondado la serie.

En los últimos años se ha normalizado la diversidad racial en los programas televisivos; sin embargo, en la década de los 90 era algo que difícilmente se tomaba en cuenta y Friends es el claro ejemplo. La serie, a pesar de ser una de las más exitosas de la historia, ha sido bastante atacada por su elenco tan hegemónico y caucásico, situación que su creadores siempre intentaron ignorar, hasta ahora.

Recientemente Marta Kauffman decidió abordar el tema y además, hacer algo para recompensarlo. De acuerdo con Los Ángeles Times, la co-creadora de la famosa sitcom donó cuatro millones de dólares a la Universidad de Brandeis, con el fin de crear una cátedra que permita potenciar las oportunidad de desarrollo académico y profesional de los maestros y estudiantes africanos y afroamericanos.

Vía Facebook

“Después de lo que le ocurrió a George Floyd fue que comencé a luchar con el hecho de haber comprado el racismo sistémico de formas de las que nunca me di cuenta. Aquel fue el momento en que empecé a examinar las formas en que había participado. Entonces supe que necesitaba corregir el rumbo. He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años”, explicó Kauffman.

“Hasta que en mi próxima creación pueda hacerla bien, esto no ha terminado. Quiero asegurarme de que en cada proyecto que haga sea consciente de contratar personas de color y buscar activamente a jóvenes escritores de color”, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.