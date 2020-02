Tras el anuncio del lineup de Corona Capital Guadalajara, varias bandas han decidido también hacer una parada en la Ciudad de México. Una de ellas es Friendly Fires, quienes nos sorprendieron con la noticia de que el próximo 15 de mayo pondrán a todos a bailar en El Plaza Condesa.

La venta de boletos comenzará a partir del miércoles 19 de febrero a las 12 del día y los podrás conseguir a través del sitio de Ticketmaster o en las taquillas del recinto. Los precios serán de 680 pesos en sección general, el balcón en 980 pesos, palco 870 pesos, las salas 870 pesos y finalmente en la sección de discapacitados tendrá un costo de 680 pesos.

La última vez que tuvimos la oportunidad de ser parte de su increíble fiesta, fue durante la novena edición del Festival Corona Capital. Dejando a su eufórico público chilango con ganas de poder presenciar un show liderado por ellos, y por fin se escucharon nuestras plegarias.

Además de que tendremos toda la suerte de poder verlos de regreso a los escenarios con su nuevo disco Inflorescent, el cual es el primero que en ocho largos años Friendly Fires estrena. Después de que en 2011 nos cautivaran con su disco Pala.

Su nueva producción fue lanzada a través de Polydor. Este incluye los temas Silhouettes, Love Like Waves, Almost Midnight, Offline y Heaven Let Me In (ésta coproducida por Disclosure), canciones con las que seguro harán estallar El Plaza Condesa.

Te dejamos a continuación el disco completo para que te vayas dando una idea del alucinante show que nos espera el próximo 15 de mayo en compañía de Friendly Fires.

Foto de portada vía Facebook Friendly Fires.