Mucho se ha hablado de la capacidad que tiene la música de transportarnos a diferentes momentos en el tiempo. Simon Henner tiene muy claro el destino al que nos quiere llevar a través de esa aeronave llamada French 79. El francés toma como punto de partida los años 80, pero a diferencia de muchos proyectos retrofuturistas actuales, su fuente de inspiración son los soundtracks de películas de ciencia ficción de aquellos años. Desde su estudio de grabación, Monsieur Henner nos platica sobre el estado actual de su proyecto, la música electrónica francesa y el futuro de su aeronave technicolor.

TXT:: Jacobo Vázquez

En tus redes sociales apareces muy activo en tu estudio de grabación ¿habrá disco nuevo pronto?

La verdad es que he estado trabajando mucho en mi estudio, pero esta vez más enfocado en colaboraciones y producciones de otros artistas que en mi propio trabajo. Me imagino que es algo bueno que a la gente le guste tu trabajo y busque trabajar contigo. Aunque sí me gustaría dedicarle más tiempo a mi proyecto. Ya han pasado tres años desde que lancé Joshua y creo que necesito darle continuidad a mi trabajo.

¿Se puede decir que la gira de Joshua se ha prolongado por tres años?

Sí, estoy muy contento con el recibimiento que ha tenido. Y más en estos tiempos de inmediatez. Que un álbum se mantenga en el gusto de la gente por ese periodo de tiempo lo considero un gran logro. Esto ahora sorprende, pero en el pasado era lo habitual, los grupos grababan 10 temas con 3 hits potenciales. En muchas ocasiones había discos que lograban colocar un cuarto sencillo, esto permitía a las bandas girar por más tiempo y tomarse el tiempo para grabar el siguiente disco.

Y ahora que hablas de épocas pasadas, cómo surge tu gusto por la década de los años 80?

Fue la época que me tocó vivir de niño, aunque fue interesante porque fui consciente de ello hasta la adolescencia, muchas películas no pude verlas en el cine, pero gracias a los videocasetes pude recrear esa época, eran las herramientas de aquellos años. Ahora es impresionante la cantidad de material que se encuentra en YouTube. Me sigo sorprendiendo con las cosas que hallo. No cabe duda que nuestro espectro de consumo puede ser limitado en el momento que suceden las cosas; afortunadamente siempre hay alguien documentando, subiendo material a la red.

Entre las películas que mencionas como influencia en tu música están Wargames y Blade Runner, ¿qué encuentras interesante en ellas?

Eran películas que tenían soundtracks hechos con sintetizadores y que complementaban perfectamente el aspecto visual. Creo que nuestras primeras impresiones son las que más nos marcan a través de nuestra vida. En este sentido, esas producciones me siguen pareciendo muy emocionantes, y para mí la emoción es uno de los aspectos que busco provocar en mi público.

La música electrónica se ha convertido en un género global, se habla de una música electrónica inglesa o alemana; en México tenemos a Nortec. ¿Cómo describirías la música electrónica francesa?

Creo que la principal característica que tiene la música electrónica francesa es la melodía, me parece que tiene que ver con nuestro bagaje clásico, algo que surge de manera inconsciente en el momento de componer. Es interesante cómo el contexto de cada país se ve reflejado en el estilo de música que produce, y creo que es justo eso lo que da el toque de identidad; cuando te enfocas demasiado en lo externo te vuelves simplemente la copia de algo, y eso la gente lo detecta inmediatamente.

¿Cuál crees qué será el futuro de la música electrónica?

Es una pregunta muy difícil de contestar, pero creo que eso va a depender mucho de las herramientas que se vayan generando. Al final, la música electrónica está definida por los instrumentos con la que es creada. Sin embargo, el aspecto humano será fundamental, las canciones deben tener alma.