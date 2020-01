Luego de que en 2019 lanzaran uno de los álbumes más destacados de hip hop del año, Bandana, el rapero Freddie Gibbs y el productor Madlib editarán su versión instrumental a través de Madlib Invazion/ESGN/Keep Cool/RCA. Así lo anunció Gibbs en su cuenta de Instagram.

El álbum llevará por nombre Bandana Beats y estará disponible a partir del 31 de enero. La fórmula es la misma que utilizaron cuando hicieron su primera colaboración, Piñata, y posteriormente Piñata Beats, ambos de 2014.

Podemos predecir que su tercera colaboración (en 2019 también anunciaron que estas colaboraciones son parte de una trilogía), Montana, también tendrá una versión instrumental.

Freddie Gibbs y Madlib se presentarán en el festival Coachella 2020 los días 11 y 18 de abril, mismos que encabeza Travis Scott.

Por su parte, Madlib también editará un álbum junto con su hermano, el rapero Oh No, bajo el nombre de The Professionals y del cuál ya puedes escuchar el sencillo Superhumans. El material será homónimo y lo lanzarán con el sello de Madlib el próximo 17 de enero.

Escucha aquí la edición de estudio de Bandana.