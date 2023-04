Fred Again.. y 26 minutos, 44 segundos de arte sublime

Quizá tendríamos que centrarnos en esos 26 minutos y 44 segundos de un maravilloso arte musical desplegándose por la pantalla, pero ante es menester decir que durante el pasado Festival Ceremonia comprobamos que Fred Again.. se desempeña con igual maestría en los grandes espacios… su show fue apoteósico -sencillamente-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero ahora regresa a las distancias cortas… a esas que les sacó tanto provecho durante la pandemia, cuando el productor y DJ británico armaba unas sesiones maravillosas desde su estudio-casa a la orilla del Tamesis; aquello ayudaba a paliar el encierro.

Ya teníamos un gran antecedente y ahí lo veíamos poner a un cantante en una pantalla y alternar como si estuvieran codo con codo, pero la verdad es que con su Tiny Desk Concert ha ido un paso más allá y puede vérsele de inició tocando la marimba y más tarde golpeando el escritorio del estudio de la NPR norteamericana para percutir con emoción.

Fred Again.. toca el piano, programa, hace loops, pero sobre todo canta con auténtica emoción y conmueve… recordemos que sus canciones parten de gente real; se trata de un músico que plasma su mundo y que al convertirlo en canciones no inventa, sino que más bien transcribe y echa mano de su diario de grabaciones de campo.

Toda la magia comienza con “(Kyle (I Found You)” y se extiende por seis más, que incluye el cierre con “Faisal (Envelops Me)”; no hace falta darle muchas vueltas: Fred Gibson se encuentra en estado de gracia y es muy alta su capacidad para emocionarnos y elevarnos.

Atina con sus proyecciones y esa esencia de sutil spoken word y también cuando se deja ir sobre las teclas para transformar un tema más bien upbeat como lo es “Delilah (Pull Me Out Of This)”. He aquí un ejemplo de maestría, inspiración y puesta en escena; puede ser que alguien lo prefiera junto a Four Tet y Skrillex incendiando festivales de ánimo raver, pero en su versión miniatura es un hecho que puede conmover hasta a las piedras.

