Cuando un artista intuye que está atravesando por un estupendo momento creativo hace bien en explotarlo a fondo, más aún cuando además le asiste el pulso del momento, tal como ha ocurrido con el compositor y compositor inglés Fred Again.. alrededor de su proyecto Actual Life, que está por llegar a su tercera entrega.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Fred Again.. a sus 29 años de edad es alguien que ha colaborado con otras noveles figuras de la escena inglesa de la electrónica como lo son Romy y Jamie de The XX, además de HAAi, pero tal parece que ahora se interesó por convocar a figuras más mainstream, como lo son el rapero Future y Swedish House Mafia, que pertenecen al top de la electrónica de baile.

Juntos firman “Turn The Lights On again..” que abre con la voz de Future a toda potencia y conserva de principio a fin la pátina de Fred Again.., más allá de que sus invitados sean mucho más famosos.

“Turn The Lights On again..” se suma a otro de los sencillos, una “Jungle” en la que también trabajó a partir de los breaks y el uso de bajos muy densos. Precisamente a Fred Again.. le apetecía tanto terminar este nuevo sencillo que ha preferido aplazar la aparición de Actual Life 3 ya completo.

Por si no fuera suficiente con tener a Romy y HAAi en el disco por venir, el londinense ha anunciado que también habrá colaboraciones de Skrillex y Headie One, ¡vaya que este chico sueña en grande y luego lo hace realidad! ¡El rave se va a poner muy intenso!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #24: la expansiva onda sonora de un planeta que se hace cada vez más pequeño