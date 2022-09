El productor y músico Fred Again.. es alguien que va marcando tendencia en cuanto a la música electrónica más audaz, fiestera y atrevida; basta echarle una mirada a la sesión que hizo para la prestigiada serie Boiler Room, que es una de las mejores y más intensas de su historia.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero el londinense no se cansa de sacar sencillos que ponen fondo a celebraciones muy intensas y es por ello que a sus canciones se les considera verdaderos “rompepistas”. Es por ello que se junta con gente como The Blessed Madonna y HAAi, además de Romi de The XX para darse vuelo.

Fred Again.. se ha dado a la tarea de convertir su propia vida en discos que son estupendas bitácoras de la gente que lo rodea y los acontecimientos que observa, y ya se encamina a la tercera parte que se titulará Actual Life 3 (January 1 – September 9), conformado por composiciones acerca de lo ocurrido este mismo año -¿así o más actual la cosa?-.

Para anticipar su contenido -que aparecerá completo el 28 de octubre-, ya suena el sencillo “Danielle (Smile on My Face)”, que está hecho a partir de una vieja pieza de 070 Shake, que forma parte del disco Nice to Have.

De aquel tema de antaño, Fred Again.. trae al presente frases tales como: “a veces quiero sentir el dolor” y “habrá una sonrisa en mi cara”, que se adaptan perfecto al arte de aglutinar elementos que caracteriza a este talento de la música electrónica más dionisiaca.

