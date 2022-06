El Freak Out Fest volverá a estremecer la ciudad de Seattle con una edición bastante especial.

Este año se cumple una década desde que el festival hizo su primera aparición. Por supuesto, una ocasión como esta no podía pasar desapercibida, así que los organizadores se han puesto las pilas para ofrecer una alocada fiesta con más de 70 artistas de diferentes partes del mundo. Y sí, hay mucho talento mexicano.

El line-up del Freak Out Festival 2022 viene conformado por Os Mutantes, Kid Congo & The Pink Monkey Birds, Isobel Campbell de Belle & Sebastian, Los Saicos, Futurebirds, No Age, The Mystery Lights, Black Bananas, Acid Tongue, Mad Alchemy y una reunión del UFO Club con Christian Bland de The Black Angels y Danny Lee Blackwell de Night Beats.

Además, en esta edición, los proyectos encargados de poner en alto a México serán Los Dug Dug’s, SGT Papers, Margaritas Podridas, Vondré, El Shirota, Marineros, Las Nubes y Mengers. Te dejamos a continuación el cartel completo:

La décima edición del Freak Out Fest tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en Ballard; aunque se espera que haya muchas más sorpresas, tomando en cuenta que se trata de un festejo especial. Los boletos ya se encuentran a la venta y toda la información la puedes consultar en el website del festival.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.

