Frankie Rose: “hay una guerra cultural creada por la clase gobernante”

Ha pasado más de una década desde que la de Brooklyn debutó como solista, desarrollando una carrera por demás sólida y creativa. Love as projection es su quinto álbum, el cual demuestra esa facilidad que tiene para crear atmósferas pop de alto nivel. Es quizá su álbum más accesible. Frankie Rose habla para Marvin sobre las razones que la llevaron a crear el concepto de su más reciente placa pues, como artista total que es, sus motivaciones más allá de la música.

TXT:: Jacobo Vázquez

¿Cómo has cambiado como persona desde tu primer disco hasta Love as projection?

¡Es una pregunta muy difícil! Principalmente porque han pasado 13 años desde mi álbum debut. En general te puedo decir que he tenido los cambios propios de la edad; soy mucho más tranquila, manejo mejor las situaciones complicadas de la vida. Creo que lo más importante es que he conseguido una aceptación más radical sobre cuál es la situación conforme vas envejeciendo.

En tu primer sencillo, “Anything”, hay una sensación de accesibilidad. ¿Es este disco el más pop de tu carrera?

¡Eso espero! Siempre estoy intentando hacer canciones pop. Nunca sé si lo he logrado. Este disco es de hecho muy pop, tiene sus momentos dark wave, pero si tuviera que ponerle una etiqueta sería synth-pop.

¿Por qué decidiste llamarlo Love as projection?

No creo que haya una explicación sencilla. A la gente en mi país se le ha vendido la idea de amar a su vecino y vivir en unidad cuando de forma simultánea nos dividimos por una guerra cultural proveniente de la clase gobernante. Mientras la mayoría estamos más cerca de ser homeless que de ser millonarios, se ha sembrado esta insoportable división. Esta idea de que hay buenos y malos, como si fuera una película de Star Wars, nos distrae de quiénes realmente son los que nos mantienen en esta terrible pobreza.

Debido a que esta misma gente rompe huelgas e incrementa su absurdo presupuesto armamentista existen personas a las que no les alcanza para comprar huevos, pagar la renta o sus servicios de salud. ¡Cómo se supone que nos tendríamos que llevar bien cuando te estás yendo a la bancarrota por tener cáncer! Todo esto es lo que encierra el título.

Hay muchos símbolos en la portada del disco.

Sí, el significado de ellos está abierto, no es algo establecido. Fue un increíble artista de Chicago que se llama Bill Connors quien diseñó la portada. Le di libertad absoluta para ello, le dije que pusiera todo lo que él quisiera. Es uno de mis artistas favoritos, todo lo que hace es increíble.

¿Sabes qué tipo de público conecta con tu música? ¿Tomas en cuenta esas características en el momento en que haces tus canciones?

No conozco qué tipo de público tengo. De hecho, me gustaría conocerlo mejor. Creo que es un problema; a menudo me pregunto si realmente he conseguido una audiencia real. Me encantaría saberlo.

¿Qué viene después de lanzar el disco?

Estaré haciendo una gira, esperemos que pueda ir a México.