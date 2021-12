Frank Ocean ha lanzado una nueva colección con su marca de ropa Blonded y otra con Homer, la cual se enfoca en la creación de accesorios como brazaletes, aretes, anillos y demás.

El día de hoy, el rapero anunció el lanzamiento del website oficial de Homer junto con una nueva colección titulada When a dog comes to stay. Las piezas se mostraron con un especial videoclip publicado en el sitio, además que Ocean compartió un comunicado explicando el significado detrás de este trabajo.

“When a dog comes to stay explora al perro como símbolo de alguien que camina más ligero. Un perro pastor, un akita y un bull terrier se representan en pixeles como para simplificar las cualidades que los convierten en nuestra familia. Para el perro, al parecer, la lealtad es sin pensarse”, comentó.

En cuanto al lanzamiento de Frank Ocean con Blonded, se trata de una colección que incluye un póster y cuatro diferentes playeras, de las cuales tres vienen impresas con una fotografía y una viene únicamente adornada con el logo de la marca. Todas ya se encuentran a la venta en este enlace, con un precio de entre 75 y 80 dólares, mientras que el cartel cuesta 40 dólares.

Así que ya sabes qué pedirle a Santa Claus esta navidad.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.