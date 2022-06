Todo parece indicar que pronto Frank Ocean debutará como director de cine.

Son muy espontáneas las noticias que tenemos sobre el rapero; hace algunos meses fue sobre el lanzamiento de su propia marca de ropa y joyería, y el día de hoy es sobre la fuerte posibilidad que hay de que pronto dirija su primera película. Aunque hasta el momento el músico no ha confirmado nada.

De acuerdo con Discussing Film, Frank Ocean estaría trabajando en este proyecto de la mano de A24, estudio independiente que ha obtenido gran reconocimiento por ser el que está detrás de películas como Midsommar, Uncut gems, Everything everywhere all at once, Lady bird, El faro, entre otras.

La situación no suena tan descabellada, puesto que Frank Ocean y A24 ya han colaborado antes. El estudio ha obtenido licencia de la música del rapero para aparecer en la banda sonora de varios de sus filmes, incluida Waves, en la cual pudimos escuchar las canciones “Godspeed” y “Seigfried”. Además, Ocean se encargó de escribir el prólogo de una versión de Moonlight que se publicó en 2019.

En otras noticias, recientemente los organizadores de Coachella confirmaron que Frank será el headliner del festival en 2023.

FRANK OCEAN LANZA DOS NUEVAS COLECCIONES CON SUS MARCAS BLONDED Y HOMER