Desde que inició la cuarentena Jordan Olds nos ha estado presentando una serie de covers con diferentes artistas a través de su canal de YouTube. Y en esta última edición Frank Iero fue uno de los invitados.

Junto con ellos, el baterista de Bruce Springsteen and The E Street Band Max Weinberg, Ben Weinman de Suicidal Tendencie/ Dillinger Escape Plan y Jamey Jasta de Hatebreed estuvieron interpretando el clásico de Misfits, Earth. A.D.

Todos lograron hacer un increíble match que sin duda alguna fue lo que en gran parte ayudó a que dieran un memorable cover de las leyendas del hardcore punk. Pero chécalo por ti mismo:

Esta versión de Earth A.D. formó parte de la serie de Bedroom Covers que Olds aka Gwarsenio Hall ha estado realizando en su programa Two Minutes To Late Night, con el que se ha buscado recaudar fondos para los músicos participantes.

Igual se ha covereado a otros grandes artistas como AC/DC, Black Sabbath, White Zombie, Guns n’ Roses, Faith No More, Rush, entre otros. Los cuales, respectivamente, han contado con la participación de Sleigh Bells, Tool, Poison The Well Primus, Coheed and Cambria y más.

Todos los episodios, que en total van 16, se encuentran aún disponibles en el canal de YouTube de Two Minutes To Late Night. Mientras que la información sobre las donaciones la puedes consultar a través del sitio www.honorableswords.com o en la descripción de cada video.