Frank Iero And The Future Violence ha compartido una nueva canción. La nueva rola del guitarrista de My Chemical Romance es el segundo vistazo a su próximo EP Heaven is a Place, This is a Place, que saldrá el 15 de enero de 2021 a través de UNFD.

Originalmente anunciado como una versión extendida del álbum de 2019 Barriers; el EP de cuatro canciones trae consigo una versión de R.E.M, el clásico “Losing My Religion”. Al explicar la idea detrás del cover, que nació después de una gira en 2017 con Kayleigh Goldsworthy, Frank Iero dijo:

“Desde el primer concierto quedé completamente impresionado con su maestría musical. Al viajar juntos, me di cuenta de que ella también era un ser humano radical con quien quería desesperadamente escribir y tocar música. En mi mente ella ya estaba en mi próxima banda, solo tenía que escribir la música; nombrar la banda, encontrar a los otros músicos, oh y por supuesto preguntarle”. continuó Frank Iero.

“Pero durante esa primera gira juntos comenzamos a hablar sobre cómo tocaba la mandolina y cómo compartimos el amor por R.E.M., y más específicamente “Losing my Religion”. Entonces, en la última noche de gira en San Francisco; encontramos un lugar vacío tipo habitación / pasillo / escalera e hicimos una demostración en nota de voz con mi celular sobre la canción. Se sintió mágico y ese fue el momento en que me convencí de que esto no podía ser lo único que hiciéramos juntos “.

Frank Iero se unió con un grupo de artistas para hacer un cover de Misfits

A principios de este año, durante el primer confinamiento impuesto por la pandemia de Covid-19, Frank Iero comenzó a ofrecer tutoriales de guitarra a sus seguidores. Transmitiendo desde su sótano como parte de la serie “Artist Check-Ins” de Fender; Frank Iero ofreció una guía paso a paso sobre cómo tocar la guitarra en “Welcome to the Black Parade” y “Ghost of You” de My Chemical Romance.

Foto tomada de Instagram