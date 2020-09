“Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone”, será el título de la nueva versión de la tercera película de “The Godfather”, dirigida por Francis Ford Coppola.

Esta última entrega promete ser una “conclusión más apropiada” para la trilogía de películas de “El Padrino”.

“Es un reconocimiento del título preferido de Mario y mío y nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en El Padrino: Parte III“, dijo Coppola acerca del nuevo título de la película.

Continuó diciendo que, “Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y un nuevo final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales.

“Con estos cambios y el material y el sonido restaurado, para mí, es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte II.”

Además de la nueva edición, la película ha sido restaurada en 4K y se han hecho mejoras en la mezcla de audio 5.1 original.

Tras examinar 300 cajas de película negativa,Coppola y su compañía Zoetrope, pudieron reemplazar más de 50 ópticas de menor resolución y reparar arañazos, manchas y otras anomalías que no pudieron ser tratadas anteriormente debido a las limitaciones de la tecnología

“Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone”, tendrá un estreno limitado en cines en el mes de diciembre.