No todo debe ser aburrido en el encierro. Para muestra tenemos el nuevo sencillo del colectivo londinense Franc Moody, titulado “Tired of waiting”. Una canción que no defrauda; apenas suena, dan ganas de sacarle brillo a la pista.

TXT:: Joel Rodríguez

“Tired of waiting” irradia con luz propia, especialmente por su cadenciosa línea de bajo, totalmente cercana a la tradición de agrupaciones como Daft Punk, Stardust y Modjo (¿coincidencia? Difícil creerlo así). Es decir, hablamos de rayar en el más puro funk.

Si lo tuyo son las canciones con guiños a la fiesta noventera, definitivamente este track te va a poner de buenas y tras la primera pasada se convertirá en un invitado constante en tu lista de reproducción por semanas.

“Tired of waiting” formará parte de House of FM, EP de la dupla integrada por Ned Franc y Jon Moody, el cual se espera vea la luz el próximo mes.

Mientras la fecha llega, acá dejamos con un adelanto: