Into the ether (Juicebox, 2022) es el nombre del trabajo de estudio más reciente de Franc Moody (tercer larga duración en su carrera), el cual confirma la importancia de la banda en el universo del pop independiente contemporáneo. Lanzado a inicios de septiembre, el disco fue escrito y concebido en distintas partes del mundo, desde Los Ángeles hasta Londres, por lo que la experimentación es variada, al igual que los ánimos y el humor de sus autores Ned Franc (NF) y Jon Moody (JM), quienes comparten detalles puntuales sobre este trabajo.

TXT:: Joel Rodríguez

El hecho de que Into the ether sea su tercera placa de estudio es la confirmación de que les aguarda una carrera artística larga.

JM. Técnicamente no es un álbum, sino una compilación de un montón de canciones que lanzamos en diferentes momentos. Y aunque queríamos que fuera otro EP, terminó siendo un álbum. Claro que te entiendo, éste sería nuestro tercer trabajo de larga duración, y es muy emocionante poder lanzar canciones a las que tuvimos más tiempo cuidando. Aunque las circunstancias no fueron las mejores durante un rato, es asombroso sacar algo que pueda escuchar todo el mundo.

Considero que con su EP anterior, House of FM, sentaron bastante bien las raíces de este disco, en especial con temas como “Let it kick in” y “Big cheese”, que muestran mayor expansión en cuestión de sonidos y producción.

JM. ¡Interesante! Creo que ese EP fue muy refrescante porque después nos concentramos en un formato de canciones más convencionales; veníamos de trabajar con estructuras más largas. En términos de producción, definitivamente creo que cada canción tiene su propio estilo y estética, de algún modo conceptual; todas buscan cierta identidad con diferentes elementos propios del spaghetti western, el cual es un tema bastante recurrente a lo largo del disco, con melodías gigantescas. Nos desafiamos a tocar cuanto pudiéramos y fue muy divertido. Al final, creo que para nosotros lo que funciona es buscar conceptos nuevos con cada grabación. Eso es lo que mantiene todo interesante.

¿Qué sugiere exactamente el título del álbum?

NF. Quisimos dejar en claro que el éter (ether) está en el aire y te ayuda a cruzar una barrera para llegar a otro mundo, induciendo a un estado de sueño que funge como catalizador para llevarnos a nosotros mismos a soñar despiertos, a fantasear sobre lo que nos gustaría hacer en determinado lugar.

Hablemos de la dualidad en “Raning in L.A.”, un tema que funciona en la pista de baile, pero con cierto mood nostálgico.

NF. Surgió cuando Jon y yo estábamos en Los Ángeles trabajando en las canciones y llovía, así de simple. Esto ha sido recurrente en nuestra composición, siempre utilizamos elementos o situaciones que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, si Jon quiere spaghetti y lo acompaña con parmesano, pues esto se convierte en un elemento que añadimos. Y así es con todas las canciones. También es una buena metáfora de cómo extrañamos Inglaterra. Ahí siempre está lloviendo.

¿Es sólo mi percepción o todo el concepto del álbum está meticulosamente constituido por los elementos de su show en vivo?

JM. Aunque mucha gente lo considera estúpido, los elementos visuales de los directos para nosotros son lo más importante, siempre lo han sido. Comenzamos como instrumentistas y compositores y terminamos siendo artistas completos, haciendo canciones bajo estos conceptos. Todo el tiempo nos la pasamos escribiendo de forma específica para que nuestros sets en vivo funcionen de forma distinta; llegar hasta arriba o disminuir todo al máximo.

Somos súper afortunados por llevar muchos años trabajando con nuestra banda, todos amigos y músicos increíbles. Es muy emocionante porque se suman perspectivas y dimensiones. La gente que va a los shows se sorprende; espera ver a un par de tipos detrás de una mesas con unos decks y se lleva algo mejor: un show completo con seis personas. Programamos los beats de batería en el estudio, pero cuando nuestro baterista Dan toca en vivo toda la energía se vuelca; en realidad atesoramos compartir la línea de batalla con más gente.

Me gustaría que me describieran la relación de Franc Moody con la música pop.

NF. Personalmente no quisiera hacer canciones que no tengan elementos melódicos preponderantes, eso es lo que, desde mi perspectiva, toda canción debe tener, una melodía fuerte, un buen contenido lírico y un riff o gancho pegadizo. Toda la música que amo se compone de eso. En nuestro caso, incluso cuando no estamos intentando hacerlo nos llega, ¡pareciera que no podemos librarnos de ello! Creo que un distintivo que nos separa del modelo tradicional de acto pop de disquera grande es que nuestra carrera no depende de escribir canciones que deban llegar al top ten. Lo mismo sucede con las letras, dejamos atrás los clichés. ¡Somos muy afortunados por poder hacer lo que nos venga en gana!