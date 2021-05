Foxing ha anunciado que en un par de meses lanzará su nuevo y cuarto álbum de estudio titulado Draw down the moon.

El álbum fue producido por el guitarrista de la banda, Eric Hudson, y grabado en compañía de algunos miembros de la Manchester Orchestra. Su lanzamiento está programado para el próximo 6 de agosto a través del sello discográfico de Foxing, Grand Paradise.

Según explicó en un comunicado el frontman de la banda, Conor Murphy, con Draw down the moon ahondan en “la idea de tu significado cósmico”. “La forma en que te sientes como una pequeña partícula en el gran esquema del universo, es un sentimiento que todos tienen”, comentó.

“Puedes perderte pensando en lo pequeño que eres. Draw down the moon explora cómo nuestras conexiones con personas, lugares e ideas son lo que nos une al universo y a la realidad”, agregó el músico.

Éste disco es el primero que Foxing estrenará desde que en 2018 lanzó Nearer my god. Y como adelanto, la banda compartió el sencillo “Where the lightning strikes twice”, escúchalo a continuación.

Tracklist Draw down the moon:

1. 737

2. Go Down Together

3. Beacons

4. Draw Down The Moon

5. Where The Lightning Strikes Twice

6. Bialystok

7. At Least We Found The Floor

8. Cold Blooded

9. If I Believe In Love

10. Speak With the Dead [ft. WHY?]

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.