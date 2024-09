Four Tet y Ellie Goulding y la grandeza de una nota de voz

Tal vez no resulte sorprendente a estas alturas que una canción pueda armarse con una nota de voz mandada por celular -¡aunque quizá debería de seguir siendo notable!-, pero en el caso de “In My Dreams”, confeccionada por Four Tet con la voz de Ellie Goulding, lo que resalta es que al final se dejó la primera toma… si, esa que mandó con el móvil, aunque se grabaron otras.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Kieren Hebden -el hombre detrás de Four Tet– no tardó en declarar acerca de su decisión: “Creo que la primera toma es a menudo la más mágica”. Y así es como se dio continuidad a una colaboración que data de una década cuando ya hizo un remezcla de “Burn” y que luego prosiguió con “Baby” y “Easy Lover”.

Aquí Four Tet acelera como pocas veces y muestra su lado más upbeat para dar un nuevo sentido a la aguda voz de una estrella del pop, cuya relación con la electrónica no sólo se ha plasmado en colaboraciones, sino que ha mantenido relaciones de pareja con algunos DJ´s muy mediáticos.

“In My Dreams” conjuga esa patina etérea que siempre acompaña al productor inglés con la estructura de pieza pensada siempre para estar presente en sus actuaciones en directo, tal como ocurrió hace muy poco, en el festival Lollapalooza de Chicago.

Four Tet suele ser más hipnótica y recurrir a beats más lentos, por lo que este tema le agrega variedad a su repertorio y que desde que asumió su creación tenía claro el rumbo a tomar: “Quería hacer algo que tuviera que ver con la yuxtaposición del sonido duro y agresivo con lo delicado e íntimo”.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #49: la insurrección amorosa del chico molécula