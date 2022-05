No es de extrañar que una superestrella de la música electrónica como lo es Four Tet tenga muy en claro lo que puede o no hacer con su proyecto, así que sabe cuando recurrir a un seudónimo, que no es otra cosa que las iniciales de su nombre de pile: Kieran Hebden.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ya en 2019 le había dado por regresar a los años noventa y también como KH editó “Only Human”, que contenía un sampleo de “Afraid”, una pieza compuesta en tándem por Timbaland, Danja, Attitude y la propia Nelly Furtado, y que saliera en un disco de esta última.

Ahora se ha volcado en aludir a un aparatito que fue el antecedente del teléfono celular; es así como llega “Looking At Your Pager”, un track en el que se basa otra vez en el trabajo con el sampler y es así que procesa “No More (Baby I’ma Do Right)” de 3LW.

Four Tet había probado “Looking At Your Pager” durante sus maratónicas sesiones en directo y precisamente sus fans le pidieron que lo publicara; en sus propias palabras: “Quería algo nuevo para pinchar que sonara universal, positivo y futurista”.

Apenas aparece formalmente editado el tema y la crítica especializada no tardó en señalar que tal parece que este track refleja el interés de Four Tet por el sonido del hyperpop, que va marcando el rumbo de las tendencias sonoras.

