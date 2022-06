El británico Kieran Hebden, quien tiene una larga y exitosa carrera como Four Tet, tenía un contrato firmado en 2001 con Domino Records, muy similar al de tantísimos artistas, y que contemplaba un porcentaje del 18% correspondiente al pago de regalías por las ventas físicas de sus discos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Con el tiempo, vino el estallido de las plataformas de streaming y a esta gran estrella de la música electrónica le pareció que el reparto por el consumo por esta vía era inequitativo -se sabe que dan apenas unos cuantos centavos por cada vez que se toca una pieza-; entonces tomó cartas en el asunto y solicitó a su disquera que le pagarán un 50% en cuanto a la parte digital.

Domino Records se negó y el año pasado retiró incluso tres de los discos de Four Tet que le pertenecen: Pause (2001), Rounds (2003) y Everything Ecstatic (2005). Four Tet hizo del conocimiento público que una disputa contractual se encontraba en marcha.

Por fortuna, el 20 de junio, Four Tet dio a conocer que había llegado a un acuerdo con el sello discográfico, entidad que reconoció que la petición era procedente y le pagará el 50% solicitado.

Por su parte, Domino Records ya regresó esos álbumes a las plataformas y solventó el problema relativo a por los álbumes producidos por el británico entre 2001 y 2010.

Four Tet expresó que se trató de un problema que le trajo muchísimo estrés, pero que está convencido que su caso debe sentar un precedente para que los artistas establezcan acuerdos más justos al respecto de sus regalías.

Vamos a ver si este reclamo y su desenlace en favor del artista provoca -paradójicamente- un efecto “dominó” entre otros colegas que hayan pasado por algo similar o bien que pidan un porcentaje similar a partir de ahora.

También te puede interesar: ‘Life is yours’: La caída en picada de Foals