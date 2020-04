Adam Schlesinger (Fountains Of Wayne) murió a causa de coronavirus

Luego de permanecer una semana hospitalizado por complicaciones de salud por contraer COVID-19, Adam Schlesinger, co-fundador de Fountains Of Wayne, falleció la mañana del miércoles 1 de abril.

El músico estadounidense llevaba una semana usando un respirador artificial pero tras su ingreso al hospital fue sedado porque su estado era muy delicado.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través del medio Variety. Posteriormente amigos cercanos y familiares confirmaron el hecho.

Adam Schlesinger fue fundador de Fountains Of Wayne y guitarrista de la banda de indie pop de 1991 a 1995. A él se le acredita el éxito de los álbumes Utopia Parkway (1999) y Welcome Interstate Managers (2003) y el éxito Stacey’s Mom. También formó parte del supergrupo Tinted Windows desde 2009.

Además de su trabajo con estas bandas, también fue compositor de bandas sonoras para películas en Hollywood como That Thing You Do, Josie And The Pussycats , Crazy Ex-Girlfriend , Sesame Street , There Something About Mary y la adaptación musical de Cry-Baby. Además ha sido ganador de Emmys y Grammys.

Personalidades como Tom Hanks, Rachel Bloom y Fran Drescher lamentaron su fallecimiento y dieron el pésame a los familiares y amigos a través de sus cuentas de Twitter.

Adam Schlesinger murió a la edad de 52 años.