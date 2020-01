El youtuber y streamer de Fortnite más importante del mundo ha anunciado que su propia skin saldrá a la venta en la tienda de Fortnite próximamente.

Será durante el 17 de enero que la skin oficial de Ninja será lanzada dentro de la tienda de Fortnite. Según anunció el gamer y creador de contenido.

Gran parte de la fama y de la historia del canal de Ninja, se deben sin duda alguna a este épico Battle Royal desarrollado por Epic Games y que lleva el nombre de Fortnite. Si no has escuchado de él, seguramente has vivido los últimos dos años debajo de una roca, ya que semana con semana, este videojuego online se vuelve tendencia.

Debido a la fama y trayectoria de Ninja dentro del título, Epic Games ha decidido dedicarle una skin diseñada a su imagen dentro de Fortnite. Convirtiéndolo en el primer creador de contenido con su propia skin. Además del skin, podrás adquirir objetos que complementarán el atuendo como: el accesorio mochilero Filo Ninja, el gesto Estilo Ninja y el pico Katanas Dobles. Estos también saldrán a la venta el próximo 17 de enero.

Fuera del regalo que Epic le hizo a este jugador, Ninja siempre se ha mostrado bastante crítico contra Fortnite, exigiendo mejoras y siempre quejándose de la jugabilidad (creemos que es por que es mal perdedor).

Esta nueva skin pertenece a la categoría “Serie de ídolos” que ya cuenta con el skin de Marshmello y Major Lazer.