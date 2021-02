For Those I Love, el nuevo proyecto del productor y compositor alemán David Balfe, anunció su álbum debut homónimo y compartió el sencillo “Birthday / The Pain”.

Hablando sobre los profundos lyrics de este nuevo track, Balfe explicó: “Tenía seis años cuando me encontré por primera vez con las consecuencias de una muerte violenta. Es una carga tan inquietante a esa edad, y todavía lo es.”

“Birthday / The Pain recuerda ese momento, la desesperación de tratar de encontrarle sentido cuando era niño y lo que significaría para mí crecer en ese contexto”, agregó David Balfe.

El nuevo sencillo de For Those I Love llegó también acompañado con un video dirigido por Sam Davis, quien lo describió como “un viaje a través de un paisaje de recuerdos”. “Creadas mediante un proceso llamado fotogrametría, se unieron miles de fotos utilizando IA para producir modelos gigantes de 3D”, explicó Davis.

Y agregó: “Estas escenas, inspiradas en largas charlas con Dave y en los propios lyrics, tocan el pasado, la pérdida, la libertad y la adicción. Algo que todos enfrentamos en algún momento.”

El nuevo álbum homónimo de For Those I Love llegará el próximo 26 de marzo a través de September Recordings. Ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí, mientras “Birthday / The Pain” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada: Prensa / Faolán Carey.