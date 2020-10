Sabemos que Foo Fighters siempre ha mostrado un gran interés y cariño por sus fans. Y por eso mismo, ahora la banda ha creado un espacio totalmente para ellos.

Se trata de un nuevo zine digital que lleva por nombre The People of Rock and Roll. Y el punto de éste es darle voz a los fans y que a través de él puedan compartir algunos de sus mejores recuerdos con la banda. Además de que también es un proyecto que forma parte de la celebración del 25 aniversario de su álbum debut.

Y en el mensaje de bienvenida del zine, se puede leer:

¡Bienvenidos a The People of Rock and Roll! Comparte los recuerdos de los fanáticos de Foo Fighters de todo el mundo. Golpea al corazón para que te gusten tus favoritos y crea tu propio fanzine de rock and roll.

Los fans también pueden compartir los recuerdos de los Foo Fighters de otras personas, limitándolos a un miembro de la banda o ubicación específica. Actualmente son alrededor de 135 páginas del zine con conmovedores relatos de los fans.

Así que ya sabes, si tú tienes una gran historia con los Foo Fighters, éste es tu momento de brillar. El zine digital The People of Rock and Roll ya lo puedes checar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.