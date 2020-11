Foo Fighters había estado muy activo en sus redes sociales los últimos días, situación que nos hizo creer que finalmente se venía algún anuncio de parte de la banda y así fue: Medicine At Midnight es su próximo disco de estudio.

La banda fue invitada a tocar en el pasado episodio presentado por Dave Chappelle de Saturday Night Live. Además, su actuación marcó el debut de su nueva canción “Shame Shame”, la cual lanzaron oficialmente después del episodio. La canción aparecerá en el recién anunciado álbum que saldrá el 5 de febrero de 2021 en Roswell Records / RCA.

Medicine at Midnight fue producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, el ingeniero de sonido fue Darrell Thorp y la mezcla por Mark “Spike” Stent. El nuevo disco incluye nueve canciones con una duración en total de 37 minutos.

El episodio de SNL se emitió el mismo día en que se anuncio la victoria de Joe Biden. El inicio se centró en la victoria de Biden (con Jim Carrey retomando su papel de Biden) y contó con Alec Baldwin apareciendo como Donald Trump cantando “Macho Man” de Village People en un piano. También contó con Maya Rudolph como Kamala Harris bailando “Lose Yo Job”.



Foo Fighters lanzó su EP 00959525 en enero. El disco de 6 pistas incluye dos grabaciones en vivo de 1995. Antes del EP, el último álbum de estudio de Foo Fighters fue Concrete and Gold, de 2017. Más recientemente, el grupo actuó en un tributo en vivo para el difunto Tom Petty.

El grupo afgano Miraculous Love Kids y miembros de Foo Fighters y RATM se unieron en un cover de Eurythmics

MEDICINE AT MIDNIGHT:



01 Making a Fire

02 Shame Shame

03 Cloudspotter

04 Waiting on a War

05 Medicine at Midnight

06 No Son of Mine

07 Holding Poison

08 Chasing Birds

09 Love Dies Young