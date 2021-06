Foo Fighters volvió a los escenarios la noche de ayer (20 de junio) en el Madison Square Garden frente a 15 mil personas en un concierto libre de restricciones sanitarias.

Hace una semana la ciudad de Nueva York se proclamó libre de Covid-19 en sus calles gracias a la vacunación masiva en esta entidad, lo que significa que el uso de cubrebocas ya no es necesario ni mucho menos las demás medidas sanitarias implementadas en todo el mundo desde que comenzó la pandemia.

Sin estas restricciones era cuestión de tiempo para que los grandes exponentes de la música comenzaran a realizar presentaciones en los grandes foros y recintos de esta ciudad; así que para inaugurar esta nueva época sin distanciamiento social Foo Fighters llevó la batuta en un show que reunió a miles de personas.

Dave Grohl y compañía realizaron una presentación dentro del emblemático Madison Square Garden donde 15 mil personas se dieron cita; convirtiendo a este show en el más grande que ha habido en la gran manzana desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020 y quizá el más grande de Estados Unidos.

Para entrar la gente tuvo que demostrar que tenia sus vacunas contra Covid-19, algo que hizo molestar a un pequeño grupo que se manifestó a las afueras del recinto. Aun así, la presentación fue todo un éxito y la banda aprovechó para hacerle un homenaje a su stage manager Andy Pollard, quien falleció la semana pasada.

Entre las canciones que se escucharon destacan algunas de su nuevo disco y los clásicos como “Times like these’, ‘The pretender” y “Learn to fly”, ademas de un cover a “Creep” de Radiohead con el comediante Dave Chapelle y su propia version de “You should be dancing” de Bee Gees.

Crédito foto de portada: Instagram Foo Fighters