Foo Fighters será la tercera y última banda en participar en la serie de shows navideños de Amazon Music, Holiday Plays, presentados por Lil Nas X.

Durante este gran concierto, Dave Grohl y compañía estarán interpretando canciones de a lo largo de su carrera, incluyendo “Learn To Fly”, “Times Like These” y “Best Of You”. Así como su más reciente sencillo titulado “Shame Shame”.

Además de que poniéndose en el mood navideño, Foo Fighters interpretará por primera vez en vivo su cover a “Run Rudolph Run”, el track festivo de Chuck Berry lanzado en 1958.

Este especial show de Foo Fighters se estará transmitiendo el día de mañana 15 de diciembre a través de las plataformas de Amazon, Amazon Music y Amazon Prime Video. Igual ya compartieron un teaser, chécalo a continuación:

El Holiday Plays de Amazon dio inicio el pasado primero de diciembre con un show de Miley Cyrus, en el que de hecho la joven cantante sorprendió a todos con su cover de “Last Christmas” de Wham! Y de igual forma, durante dicho episodio, Lil Nas X interpretó su canción navideña “Holiday”.

Mientras que para la segunda entrega, la cantante de R&B Kiana Ledé fue quien estuvo interpretando canciones de su álbum debut, KIKI.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.