Fontaines D.C.  y una explicación de las pasiones, el deseo e incluso la apatía

A la hora de que pretendemos dejar en claro que Fontaines D.C. son una de las agrupaciones más importantes del indie rock contemporáneo podemos también echar mano de una de las canciones de su virtuoso cuarto álbum llamado Romance; acerca de “Horseness is the whatness” hay que mencionar que su título retoma una frase del Ulises de James Joyce -el monumental escritor irlandés- para luego centrarse en resolver: “¿Cuál es la palabra que mueve el mundo?”; cuando todos esperábamos que la respuesta pasara por el amor, en estos tiempo se especula que “elección” tiene gran peso… así las cosas.

Además, Grian Chatten no sólo es un estupendo frontman sino que con sus textos busca darle la vuelta a los lugares comunes y con ello empuja al resto de la banda. Si con alguien se establece el dichoso Romance que nombra al disco entero, es con una revisión del estado de las cosas que guarda el planeta por estos días. Y ello está muy vinculado a una frase devastadora que sentencia a una canción tan memorable como “In the modern world”, en lo que también es una selfie tremenda y terrible del presente: “En el mundo moderno, no siento nada, y ni siquiera me siento mal” (en lo profundo de nuestra mente nos acordamos de R.E.M.).

Grian Chatten mira a la sociedad y luego la estruja para hacer las canciones de Fontaines D.C., que pueden ser tan rudas como “Strburster”, en la que suelta un furioso monólogo que para algunos será rap y para otros spoken word… pero el hecho es que resulta muy contundente e incluso nos recuerda a los primeros Faith No More.

Pero también puede ajustar su narrativa al sentido melódico de la canción y sus necesidades; esto aplica a la maravilla con la que cierra el disco, una “Favourite”, cuya música alude tanto a The Smiths como a los momentos más luminosos de The Cure, tan sólo para soltar una perorata sobre lo que fue crecer padeciendo al gobierno de Margaret Thatcher (infancia es destino).

Y es que allí donde pusieron Romance, Fontaines D.C. pudieron poner pasiones y deseo -como se llama otra de las canciones-, pero también anhelo… con todo ello romancean y firman un notable sucesor del poderoso Skinty fia, uno de los mejores álbumes del 2022. Para asegurarse de potenciar esta cuarta acometida pusieron detrás de la consola a James Ford (Simian Mobile Disco) y quien se ha encargado de las grabaciones recientes de Arctic Monkeys y Blur.

Fontaines D.C. se muestran a plenitud y ahora son cobijados por el influyente sello XL Recordings, lo que les da un empujón extra; ahí están “Here’s The Thing” y “Bug” para consolidar a un grupo de 11 canciones impecables e implacables. Los de Dublín, afincados en Londres, han dado el golpe definitivo y tienen de su lado a un disco que ofrece vistazos muy realistas de los tiempos que corren… discazo.

