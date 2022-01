Fontaines D.C. confirmó que este año lanzarán su tercer álbum de estudio titulado Skinty fia y, junto con la noticia, también lanzaron un adelanto.

Luego de que en 2020 nos salvara del encierro con A hero’s death, el día de hoy la banda anunció que ya está más que lista para regresar con un nuevo disco, el cual se estrenará el próximo 22 de abril a través de Partisan Records.

De acuerdo con un comunicado, Skinty fia es una frase irlandesa que se traduce al inglés como “the damnation of the deer” o bien, “la condenación del ciervo” en español, que hace alusión al ciervo irlandés gigante y la terrible situación que atraviesa como una especie en peligro de extinción.

Es así como Fontaines D.C. promete entregar un material en el que abordan su identidad Irlandesa desde lejos, mientras recrean vidas nuevas en otros lugares. Según se reveló, en Skinty fia la banda trata de resolver la necesidad de ampliar horizontes con el afecto que aún le tiene a la tierra y a la gente que dejó atrás.

Además del anuncio, la agrupación liberó un primer adelanto del disco con “Jackie down the line”, sencillo que estrenaron acompañado de un video dirigido por Hugh Mulhern y protagonizado por el multidisciplinario artista Blackhain. Te dejamos el clip y el tracklist de Skinty fia a continuación:

1. In ár gCroíthe go deo

2. Big Shot

3. How Cold Love Is

4. Jackie Down The Line

5. Bloomsday

6. Roman Holiday

7. The Couple Across The Way

8. Skinty Fia

9. I Love You

10. Nabokov

Créditos foto de portada: Filmawi / Cortesía.