La banda de post-punk, Fontaines D.C. realizó un increíble show desde el Kilmainham Gaol de Dublín. Esto como parte de la serie de conciertos Courage organizada por Other Voices.

La presentación se hizo ante un recinto totalmente vacío. Y a lo largo de este, que tuvo una duración de casi una hora, la banda originaria de Irlanda estuvo interpretando algunos de sus más grandes éxitos.

Entre los temas que hicieron retumbar el Kilmainham Gaol se encuentra Sha Sha Sha, Liberty Belle, Big, Too Real, Boys In The Better Land y Chequeless Reckless de su álbum nominado a un Mercury Prize, Dogrel. Así como también interpretaron los primeros sencillos que han lanzado de su próximo material discográfico A Hero’s Death.

El concierto fue transmitido a través de IrishCentral. Pero posteriormente se puso disponible ya a través del canal de YouTube de Other Voices con el fin de que sus fans de todo el mundo puedan también verlo. Además de que con este también se busca recaudar dinero para la fundación FocusIreland.

Mira a continuación el concierto completo:

En los últimos años, Fontaines D.C. no ha dejado de sorprendernos y ganarse nuestro corazón con su innegable talento. Y ya están más que listos para seguirla rompiendo con su segundo álbum de estudio A Hero’s Death, el cual llegará a nosotros este próximo 31 de julio a través de Partisan Records.

Pero si quieres adentrarte más en su mundo y su música, no te pierdas la entrevista que tuvimos con ellos para nuestra edición 181, la cual puedes conseguir aquí.