De relativa nueva manufactura, este quinteto de Dublín es ejemplo perfecto de que no sólo el rock no está muerto, sino de que aún tiene mucha vida por delante. Fontaines D.C., también llamados punks irlandeses, dan inicio a su carrera discográfica con Dogrel, álbum con el que debutaran a mediados de abril del año pasado. En este disco, los irlandeses muestran guitarras desenfadadas (sin pecar de distorsión), líneas de bajo bien trabajadas, batería con el punch necesario que explota en cada una de las once canciones . Una voz tan desgarbada como potente que además interpreta letras que rayan en lo poético a modo de cereza en el pastel.

Grian Chatten (voz), Conor Deegan III (bajo), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra) y Tom Coll (batería) son quienes dan vida a Fontaines D.C.. Igual encajan en el post punk, punk o kraut rock y cuyo sonido parece cercano al de Ty Segall, Idles y Shame. No sorprende que se encuentren inmersos en una tensa gira que lo mismo los ha llevado a recorrer Europa, que llegar a los Estados Unidos. En abril pasado hicieron escala en México, donde su aún naciente base de fans se dió cita en Bajo Circuito.

Este 2020 presentaron el video de “Liberty Belle”, con el que parecen comenzar a despedirse de su álbum debut. Carlos O’Connell, mitad irlandés, mitad español, nos dio un panorama más amplio de lo que es Fontaines D.C..

¿Cómo surgió Dogrel?

Lo empezamos a escribir supongo que hace… la primera canción salió en 2017, la escribimos sobre ese año, igual un poco antes. Desde entonces y hasta 2018 escribimos más singles que grabamos en Dublín y los fuimos sacando en vinilo de 7”. Continuamos escribiendo, teníamos la mitad del álbum, firmamos el contrato con la discográfica y tuvimos todo el verano pasado para completar el disco.

No fue escrito como un concepto, más bien eran canciones de todo tipo que escribimos. Hemos escrito muchísimos estilos distintos y cuando sacamos los sencillos “Hurricane Laughter” y “Chequeless Reckless”, la prensa se saltó a ellos y le encantaban. Supongo que a la discográfica le encantaba también ese sonido que era más popular, supongo. Decidimos que queríamos un álbum que representase todas las emociones que tenemos todos los días.

Incluimos todas las canciones fuimos escribiendo y que significaban algo para nosotros y supongo que las canciones que pensamos que eran las mejores, fueron las que acabaron en el disco. Es un disco que intenta no esconder ninguna emoción, al fin y al cabo escribimos música para de alguna manera estar de acuerdo con nuestra vulnerabilidad y queríamos sun disco que representara eso.

¿Se plantearon un tema en particular al momento de componer las canciones?

No, pero cuando lo terminamos de escribir nos dimos cuenta que la mayor parte de la temática del disco va mucho por esa influencia que teníamos por nuestra vida en Dublín. Vivir en una ciudad que tiene una historia artística y literaria increíble. Esto no se puede ignorar, ni lo que es vivir en una ciudad que a la vez tiene bastantes problemas: de adicción, de gentes sin hogar y todo eso, estás expuesto a todo eso y no queríamos … supongo que escribimos música porque no queremos ignorar todo este tipo de cosas; si vives en eso lo que puedes hacer es ignorarlo o puedes aceptarlo y al hacerlo tienes que pensarlo e intentar entender cómo funciona o cómo te afectan este tipo de cosas en la ciudad y supongo que muchas de las letras salieron a partir de intentar entender vivir en una ciudad así.

¿Cómo surge una canción Fontaines D.C.?

Todas las canciones han tenido un approach distinto, algunas vienen de Grian que escribe un verso o un estribillo, lo graba con el mobil, lo lleva al estudio y entonces crecemos la canción ahí. Otras canciones salen de la ideas que han tenido algunos de los otros y las llevan al estudio. Creo que la mitad de las canciones salieron en el estudio por simplemente estar tocando; sale alguna idea de la guitarra, del bajo, de la batería y la vamos trabajando, hasta que sale algo.

En cuanto a las letras, si bien no son letras complejas, están muy lejos de ser “facilonas”; tienen más bien un toque poético, ¿cómo llegaron a eso?

Un punto bastante crucial en el grupo empezó hace unos cuantos años. Eramos un grupo de amigos donde todos escribíamos canciones y había un montón de rock and roll sesentero, muy Buddy Holly y otras mucho más punk, sobre todo Ramones. Luego el grupo paró un poco y en 2016 lo que hicimos Grian y yo fue comenzar a enviarnos y mostrarnos la poesía que cada uno hacía y eso nos llenó de mucha energía e inspiración.

¿De este intercambio surgieron los libros que han escrito?

Sí, compartimos esto con el resto de la banda y pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hablando de poesía que leíamos o escribíamos. Fue ahí que decidimos escribir un libro entre todos, se llamó “Vroom”, lo publicamos nosotros mismos. Fue como crear nuestro propio mundo entre los cinco y luego mostrarlo al público. Resultó en algo bastante adictivo, por lo que sacamos el otro libro, “Winding”.

Para este estudiamos mucho más poesía irlandesa. Te libera mucho escribir poesía, sobre todo si no te encarcelas e la forma de la poesía, la métrica y todo eso. Al volver a escribir como un grupo, toda esa influencia poética afectó mucho a Grian, entonces al escribir sus letras, en vez de hacerlo de una manera de verso y estribillo, metió poemas.

Hoy el rock parece haber perdido fuerza, es más blando, más de hablar de amor y tocar suave con letras muy básicas; pero ustedes no siguen esa línea.

Siempre hemos hecho todo bastante aislados y sin mirar lo que sucede afuera. Cuando nos sentamos a escribir música que era más autentica y honesta para nosotros. Empezamos a trabajar con nuestro manager (Trevor Dietz) quien tiene un oído muy bueno y una visión bastante clara. Hicimos un esfuerzo de planear bastante bien para no perdernos en ese mar de banda en Internet. A la vez nos dimos cuenta que en Inglaterra había mucho grupos de guitarra que la gente escuchaba y seguía mucho.

Desde fuera ese mundo parecía bastante grande, pero cuando empezamos entrar, nos dimos cuenta que no lo era. No nos gusta decir que somos parte de una escena, porque al final todos los grupos hacen su música y lo hacen de una manera aislada y luego encajan en cierto tipo de público. No creo que estas bandas hayan hecho la música pensando en la escena en la que están metidos.

¿En cuanto al público, como es la relación entre ustedes y sus seguidores?

Te das cuenta que hay un público que quiere esto que hacemos. Cuando vas a estos conciertos, en Inglaterra sobre todo, al público lo ves como dividido. Porque la mitad son tíos de cuarenta y pico de años o más, de cincuenta y la otra mitad es gente joven, en sus dieciocho, veinte, veinticinco.

Entonces tienes a la gente mayor que está totalmente enganchada a esta música, porque es música que han añorado durante años, porque lo han tenido en los ochenta y luego de repente desapareció. Ahora han venido bandas nuevas que les dan esta música que echaban de menos. Luego tienes el público joven que no echaban nada de menos porque no lo habían tenido antes. Pero es un sentimiento parecido, echas de menos algo que nunca has tenido.

¿Es como una constante regresión?

Puedes mirar que hay el panorama político y social es muy parecido a como sucedía en los ochenta y toda esta crisis económica con la que hemos crecido. Esta generación joven pasa por algo parecido al de la generación anterior. Aunque poro otro lado, me parece que mi generación y otras menores tienen una adicción enorme a las redes sociales y a todo lo que sucede ahí. Su cerebro esta desconectado del mundo exterior y de lo que es vivir en realidad, enganchados a algo que es totalmente vacío. Supongo que hay bastantes condiciones distintas para que esta musica sea de nuevo popular, pero es bonito verlo.

En cuanto a la prensa, las críticas han sido buenas para ustedes.

Tengo muy claro que este tipo de sonido es muy distinto y tengo miedo que sólo sea una moda o algo que la prensa este creando. Al final eso va a pasar, no estará ahí para siempre. Estamos contentos por haber hecho un álbum que es tan diverso en cuanto a sonido. Creo que no nos hemos encerrado en ningún tipo de género por lo que podemos cómodamente escribir un nuevo disco con un sonido distinto que no romperá con el actual.