En el panorama internacional de la música cada día aparecen propuestas impredecibles y apasionantes… y no sólo de parte del talento emergente sino también de veteranos con garra y capacidad de riesgo, que precisamente es de lo que carecen Foals en su reciente álbum Life is Yours, el séptimo contando las dos partes de Everything Not Saved Will Be Lost por separado.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Yannis Philippakis, Jack Bevan y Jimmy Smith enfrentaron como trío la marcha de Edwin Congreave y es evidente que cojean. Foals siempre han estado entre el fervor incondicional de seguidores que privilegiaban o bien ese lado festivalero o bien las guitarras afiladas y oscuras de sus comienzos y las criticas de los que los encontraban como un producto descaradamente comercial (que ahora tienen más argumentos). Se defendían en el mundo del indie rock con cierta decencia.

En las 11 canciones que conforman Life is Yours (Warner, 2022) parece ser que se tratara de oficinistas que se dirigieran cada mañana a cumplir con su trabajo sin chiste y sin gracia, pero que el viernes se dan tiempo de soltarse el chongo y buscar un poco de diversión, por eso es que se dirigen al funk en “Summer Sky”.

Han hecho un disco para el mero entretenimiento superficial; estamos ante un puñado de canciones anodinas, sin personalidad. Composiciones ligeramente fiesteras que no tienen aristas punzantes -completamente limadas-. Son el equivalente a una descafeinado o una cerveza sin alcohol… un mero placebo soso e intrascendente.

Su capital de fans acumulado ha convertido a “Wake Me up” -casi un fusil de Franz Ferdinand y deudor por igual de Duran Duran- y “2am” en sencillos exitosos y con penetración; el negocio está a salvo y seguro las cuentas les van a salir.

Foals no tienen ya nada interesante que comunicar -ni musicalmente ni en las letras-; se han convertido en un de esas bandas genéricas que tocan en pubs y que ya no merecen figurar en la parte alta de los grandes festivales.

Foals van en total picada y resultan tremendamente aburridos.

También te puede interesar: Lambchop asumen el reto de nombrar a su nuevo álbum ‘The Bible’