Foals: Edwin Congrave ha revelado que sus preocupaciones sobre el cambio climático lo llevaron a preguntarse “si él debería continuar dentro de la banda”.

El tecladista de Foals apareció en el podcast What Planet Are We On? De BBC Radio 5 Live, donde habló de su nulo interés en recorrer países como Australia y Asia debido a su impacto en el medio ambiente. “Creo que sería bastante fácil para nosotros y para muchas bandas hacer una gira de manera diferente”, dijo Congrave. “No quiero volar nunca más”. Continuó diciendo que había estado sufriendo de ansiedad ecológica después de estar más informado sobre los problemas del cambio climático.

“Este año tuve que considerar la cuestión de si debería estar en la banda, pero si no iba a esta gira este verano, entonces surge el punto obvio de que alguien más lo haría”, el artista continuó “Así que no es como si fuera a dejar de volar y simplemente por eso no estuviera listo para dejar mi trabajo”.

El músico dijo que Foals, que anteriormente había apoyado la campaña No Music On A Dead Planet y Extinction Rebellion; podría evitar “ciertos tipos de giras” en el futuro como una forma de reducir su huella de carbono.

Sin embargo, explicó que el líder y vocalista, Yannis Philippakis puede tener una opinión diferente: “Él solo quiere hacer música y esa es toda su razón de ser; por lo que sugerirle que no podemos hacer una gira es como confrontar a su persona”

“Las cosas van a cambiar muy drásticamente, muy pronto, y eso es inevitable; pero hay un cambio con una C mayúscula que es lo que se necesita y eso es otra cosa. Puedes verlo en pequeños grupos de personas, y esa es una de las mejores cosas de Extinction Rebellion: pasas el rato con una pequeña comunidad y el cambio ya está ahí. Hay muchas fuerzas de la oscuridad que superar “. concluyó el músico.

Fotos tomadas del Instagram de Foals