Recientemente Flume participó en el podcast de su novia Paige Elkington, llamado My Friend Podcast. Durante el que habló abiertamente sobre su batalla contra la ansiedad, el abuso de alcohol, su escándalo en Burning Man Festival y sobre cómo estuvo a punto de abandonar su tour.

En la entrevista, Harley Streten reveló que estando en tour fue cuando tuvo problemas severos con su salud mental. Su ansiedad, según comenta, llegó a un punto tan extremo que el DJ tuvo que considerar abandonar la gira para enfocarse en su bienestar.

No me gusta la atención, me gusta un poco pero no la busco. Odio hablar en público, me da miedo. Esta música comenzó a funcionar y esencialmente me convertí en una figura pública… mi peor pesadilla. Lo presioné durante cuatro o cinco años y dije: ‘¿sabes qué? Si sigo haciendo esto eventualmente lo superaré’. Lo hice durante cinco años, no lo superé.

Después, mientras discuten sobre el escándalo que tuvo Flume durante el Burning Man Festival, él confiesa que esto le causó una gran preocupación sobre cómo podía repercutir en su reputación. “Afortunadamente las repercusiones fueron menores, y en todo caso, me hicieron más feliz. Siempre sentía la presión de manchar mi reputación y ahora siento que ya está empañada… Me siento liberado, puedo hacer lo que yo quiera y no me tengo que preocupar demasiado”, explicó.

El músico también comenta que una cosa lo llevó a otra. Su miedo a la atención y a estar en el ojo público por su carrera lo llevó a refugiarse en el alcohol. “Definitivamente usaba el alcohol para sentirme más cómodo en el escenario frente a un montón de gente.”

Sobre su situación con el alcohol, Flume asegura que ya no bebe antes de salir al escenario. Explica también que comenzó a ir a terapia y a tomar antidepresivos, los que le han ayudado a calmar su ansiedad.

El podcast completo ya lo puedes escuchar dando click aquí.

Foto de portada vía Facebook Flume.