Florence Welch, la artista detrás de Florence + The Machine será la encargada de crear la música que acompañará una nueva versión teatral de The great gatsby en Broadway.

Además de Florence también se tendrá la participación de otro gran compositor, Thomas Bartlett, quien ha trabajado en los últimos años bajo el nombre de Doveman. Ambos trabajarán en conjunto para la obra que será dirigida por Rebecca Frecknall.

Sobre su participación en el musical, Florence aprovechó para compartir una declaración respecto a su emoción por ser parte de este proyecto: “Este libro me ha perseguido durante gran parte de mi vida. Contiene algunas de mis líneas favoritas de la literatura”.

También, revelo la gran pasión que tiene por este tipo de shows en vivo: “Los musicales fueron mi primer amor y siento una profunda conexión con el romanticismo roto de Fitzgerald. Es un honor haber tenido la oportunidad de recrear este libro con una canción”.

No se sabe cuando empezarán las grabaciones para este musical pero estas nuevas canciones serían las primeras composiciones de parte de Florence Welch desde la publicación del tema “Light of love” que se lanzó el año pasado bajo Florence + The Machine.

Crédito foto de portada: Instagram Florence Welch