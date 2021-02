Florence Welch, la cantante de Florence + The Machine, celebró el día de ayer (3 de febrero) siete años sobria con un especial post en redes sociales.

A través de su cuenta personal de Instagram, Welch compartió la ilustración de un número siete encerrado en un corazón. “Hoy tengo 7 años sobrina. Envío mi amor y apoyo a cualquiera que esté luchando”, escribió en la descripción.

“Si te sientes tembloroso sobre problemas de ED, drogas o alcohol, te entiendo completamente”, agregó. “El deseo de disociarse es tan fuerte. Pero por favor no te rindas, te vamos a necesitar del otro lado.”

El post recibió rápidamente elogios y amor de parte de los amigos y fans de Florence Welch, incluyendo Arlo Parks, Kate Nash, Cat Power y Héloïse Letissier de Christine & The Queens, quien le escribió un “te amo bebé” junto con un emoji de corazón.

Florence Welch inició su sobriedad en 2014 y anteriormente ya había hablado sobre cómo el alcohol había sido una gran parte de su identidad. “La música y el alcohol son como mis dos primeros amores”, le dijo en 2018 a Rolling Stone.

Y agregó: “Cuando me detuve tenía la sensación de que estaba dejando caer un fantasma de la historia del rock que ya no podía soportar. Fue monumental. No fue como ‘quiero estar saludable y necesito un cambio de ritmo’. Fue como ‘voy a morir y necesito parar’.”

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.