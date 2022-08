Luego de que varios usuarios notaran el poco entusiasmo que tiene por Don’t worry darling, película que protagoniza junto a Harry Styles, Florence Pugh ha revelado la verdad detrás de esto.

Dirigida por Olivia Wilde, la película sigue la relación de Alice y Jack Chambers en la década de 1950, cuyo feliz matrimonio comienza a desmoronarse cuando ella se da cuenta que algo misterioso hay en el trabajo de su esposo. Con los primeros adelantos, se ha dejado ver que Harry y Florence tienen más de una escena de sexo, lo que en especial ha llamado mucho la atención del mundo entero.

En ocasiones anteriores, Olivia Wilde ha dejado en claro que uno de los principales objetivos de este filme es que el público se dé cuenta de la poca visibilidad que se le da al “hambre y placer femenino” en la pantalla grande. Sin embargo, la situación se ha salido un poco de control y pese a que Don’t worry darling aún no se ha estrenado, los ojos del mundo entero ya están puestos en las intensas escenas entre Harry Styles y Florence Pugh, desviándose completamente del camino, lo que ha molestado a la actriz.

“Cuando se reduce a tus escenas de sexo, o a ver al hombre más famoso del mundo follar con alguien, no es por eso que lo hacemos. No es por eso que estoy en esta industria. Obviamente, por la naturaleza de contratar a la estrella del pop más famosa del mundo, vas a tener conversaciones como esa. No voy a hablar de eso, porque esta película es más grande y mejor que eso. Y las personas que lo hicieron son más grandes y mejores que eso”, explicó Florence Pugh.

Además de Pugh y Harry Styles, Don’t worry darling cuenta con las actuaciones de la misma Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll y Chris Pine. Su estreno está programado para el próximo 23 de septiembre.

Foto de portada vía YouTube.