Florence + The Machine estrenaron “Call me Cruella”, canción que formará parte del soundtrack de la nueva película live-action de Disney, Cruella.

El tema fue compuesto por la vocalista de la banda, Florence Welch, específicamente para Cruella, y según se anunció, también aparecerá en el álbum de la banda sonora de la película, el cual ha estado al mando del aclamado compositor Nicholas Britell.

Hablando de su colaboración para el filme de Disney, en un comunicado Florence explicó: “Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron de Disney. Y los villanos a menudo obtuvieron los mejores números. Así que ayudar a crear e interpretar una canción para Cruella es el cumplimiento de un sueño de la niñez que se ha mantenido durante mucho tiempo.”

Mientras que Britell agregó: “Soy un gran admirador de Florence, por lo que fue un verdadero placer colaborar con ella en ‘Call me Cruella’. Tanto con esta canción, como con la banda sonora de Cruella el objetivo era realmente adoptar la estética del rock puro de Londres de los años sesenta y setenta.”

“Grabamos todo con equipo vintage y cintas analógicas en Abbey Road y AIR Studios en Londres, fusionando elementos orquestales con guitarras y bajos eléctricos, órganos, teclados y baterías”, concluyó el compositor.

“Call me Cruella” de Florence + The Machine ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que la película se estrenará simultáneamente en cines y en Disney Plus el próximo 28 de mayo.

Foto de portada tomada del Instagram de Florence Welch.