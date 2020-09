¿Qué tanto puede ser el peso de una canción? Hay historias que vinculan a una banda de manera indisoluble a una sola. El nexo entre “White Winter Hymnal” y Fleet Foxes es fortísimo; siempre llevaremos en la memoria esa suma de voces que abre la pieza para terminar diciendo: “I was following the pack”. Sobra espontaneidad, imágenes bucólicas, creencia en la amistad y el folk pop sirviendo a un momento de inspiración plena.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ese gesto de complicidad para con su pandilla quedó para la posteridad, pero mucho viento ha soplado desde su memorable debut con un álbum epónimo en 2008. Aquel disco acaparó elogios y les generó una gran cantidad de seguidores. No son apuntes menores que el diario inglés The Guardian lo considera: “un hito en la historia de la música americana, un clásico” y que la revista Uncut apuntara del disco: “su calidad musical es impecable y su sonido único; un glorioso debut”.

El paso del tiempo ayuda a dimensionar las cosas; su siguiente disco Helplessness Blues (2011) consiguió mantener el envión ascendente del grupo, mientras que Crack-Up (2017) no logró trascender y su tono es mucho más apesadumbrado. Robin Pecknold no hace distingos entre su vida personal y la obra. Es por ello que se entiende que durante la cuarentena haya tenido el tiempo necesario para echar de menos a algunos colegas que han fallecido.

Y es entonces cuando la historia que comienza a escribir Shore –su nuevo álbum editado por el sello Anti- toma vuelo a través de una canción que abriga elementos para hacerla entrañable, más allá del detalle de lanzarlo con el primer día del otoño de este aciago 2020. Se trata de “Sunblind”, de la que no puedo evitar citar el comienzo:

For Richard Swift

For John and Bill

For every gift lifted far before its will

Judee and Smith

For Berman too

I’ve met the myth hanging heavy over you

I loved you long

You rose to go

Beneath you, songs, perfect angels in the snow

So time to stage

Forget reserve

The type of great coronation you deserve…”