Fleet Foxes realizará un concierto virtual a finales de este mes para celebrar su reciente álbum, Shore. El show se llevará a cabo en el solsticio de invierno, el día más corto del año, razón por la que el show se llama así.

El concierto verá al frontman Robin Pecknold interpretando un solo acústico de St. Ann & the Holy Trinity Church en Brooklyn, Nueva York. The Resistance Revival Chorus, un coro compuesto por más de 60 vocalistas femeninas y no binarias acompañaran al cantante.

Fleet Foxes también planea hacer que los orígenes de Shore estén disponibles en su página de Bandcamp a partir de este viernes (4 de diciembre). En un comunicado de prensa, Pecknold explicó:

“Si bien no están libres de regalías, los fanáticos deberían simplemente ponerse en contacto si les gustaría tenerlos para su lanzamiento comercial”. A Very Lonely Solstice Livestream, comienza a las 2 a.m. GMT el 22 de diciembre / 9 p.m. ET el 21 de diciembre.



Fleet Foxes comparte nuevo video para “Sunblind”

En una entrevista con NME después de su lanzamiento, Pecknold calificó la recepción positiva de Shore como “un verdadero estímulo”. “Ha sido muy surrealista, pero genial, cambiar entre eso y revisar las noticias con las cosas tan locas”, dijo.

Este concierto en streaming es el primero de Pecknold desde que Fleet Foxes lanzó Shore en septiembre. Puedes conseguir tus entradas aquí.

Foto tomada de Instagram