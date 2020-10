La cuarentena ha exprimido la creatividad de muchos artistas, entre ellos FKA twigs, quien durante estos días de encierro puso manos a la obra y creó todo un nuevo álbum.

Fue durante una charla que tuvo como parte de la serie del Museo GRAMMY, Programs at Home, que FKA twigs reveló que en estos días de aislamiento por la pandemia experimentó un estallido de creatividad, dando como resultado el sucesor de MAGDALENE.

“Lo decidí un día. Era 1/3 del camino a través y simplemente lo hice. Fue realmente increíble porque trabajé predominantemente con un artista y productor increíble llamado El Guincho, e hice todo con casi todos los colaboradores en FaceTime”, explicó.

Y agregó: “Estaba trabajando con gente que nunca había conocido e hicimos todo en FaceTime y fue genial porque no podía ir al estudio al principio, así que recibía ritmos y escribía melodías en el día con El Guincho y luego por la noche, llamaba a algunos de mis amigos en Estados Unidos que hacían música y me tomaba una copa de vino y me relajaba, escribía letras y hablaba sobre el significado de las canciones.”

“Así que pude hacer todo desde mi teléfono y me lo pasé genial. Creo que de alguna manera mi físico sufrió un poco ya que no pude entrenar tanto como de costumbre. Pero empecé a aprender piano y ahora puedo leer música, lo cual es bueno”, comentó.

Hasta el momento no se ha revelado bien cuándo podría ver luz este nuevo álbum de cuarentena de FKA twigs. Así que sólo queda mantenernos al pendiente de nuevas noticias.

Igual no dejes de escuchar MAGDALENE, disco que incluso formó parte de nuestra lista de los mejores álbumes del 2019.

Foto de portada tomada del Facebook de FKA twigs.