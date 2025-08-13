Revista Marvin

Fisura, Festival de Cine Experimental

Fisura, Festival de Cine Experimental

El festival celebra cinco años de radicalidad audiovisual, con proyecciones en la Ciudad de México y funciones especiales de sur a norte: Durango, Oaxaca y Acapulco.

El Festival de Cine Experimental en América Latina, Fisura presenta una selección de películas nacionales e internacionales que desafían lenguajes convencionales. Ademas de una propuesta multidisciplinaria, con performances, conciertos, talleres y charlas.

Entre la producción mexicana participa Sofía Arestegui, Daniel Maldonado y artistas del performance como Julio Rojas a.k.a DEABUG (MX).  

Fisura presenta la retrospectiva Sound of a MillionInsects, Light of a Thousand Stars, un homenaje a Tomonari Nishikawa. También se presentará El eco del silencio, del surocreano Jangwook Lee, con cortometrajes filmadosen 16 mm entre 1998 y 2024. 

El espacio de arte contemporáneo Arte Abierto se suma a esta quinta edición, con conciertos audiovisuales de Maxime Corbeil-Perron a.k.a Datum Cut (Canadá), Hiroshi Watanabe a.k.a Kaito (Japón) y José Orozco + Valeria Vicente (México). 

El Museo del Estanquillo presentará los ensambles sonoros Sonidito Amateur Erik Garzía a.k.a Auroestridente (México).

Entre los performances, del Centro de Cultura Digital, se incluyen a  Steven  McInerney  a.k.a. Merkaba Macabre (Reino Unido), Jangwook Lee (Corea del Sur) y Julio Rojas a.k.a Deadbug (México).

Los talleres de la programación son “Aproximaciones filosóficas al cine experimental”, impartido por Byron Davies, y “Componiendo con luz”, taller práctico dirigido por Steven McInerney.

El Festival Fisura se desarrollará del 22 de agosto al 19 de septiembre, en CDMX distintas sedes que van del CCD, Casa Rafael Galván, Arte Abierto Pedregal, Casa de Lago, Museo el Estanquillo, Casa de la Primera Imprenta.

La Gira Nacional de Fisura se realizará del 17 al 29 de septiembre en la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, en Durango; Demina Laboratorio de Artes, en Acapulco, Guerrero; y Sala Elia, en la ciudad de Oaxaca.

Consulta la programación completa en las redes de Fisura: IG: @fisuracine FB: @fisuracine

Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

