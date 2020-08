Fiona Apple se encargó de narrar un nuevo video en el que se brindan consejos sobre cómo documentar y registrar de manera segura los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El cortometraje que fue titulado We Have Rights: When Documenting ICE Arrests va ilustrando con animaciones las palabras de Apple. Y para su realización, la cantante se unió con las organizaciones We Have Rights, Brooklyn Defender Services y WITNESS.

Acerca de esto, Fiona Apple comentó:

Es horrible está mierda que ICE está haciendo. Están atrapando gente y separándola, ahora en estos hoteles, no hay forma de rastrear a nadie. La gente simplemente está perdiendo a sus hijos. No existe ninguna situación en la que la gente deba de estar separados de sus hijos o abogados. Creo que éste video es absolutamente esencial. Creo que muchas personas quieren ayudar pero no saben cómo. Ellos sienten que no tienen forma de ayudar. Pero si tienes ojos, oídos, un bloc de notas y un lápiz puedes hacerlo. Pero tienes que conocer las reglas para poder ayudar. Es posible que trates de ayudar y filmar a un inmigrante o un miembro de su familia y termines lastimándolos. Sólo firma las insignias, los letreros de las calles. (…) Obtener esa información y aprenderla, al menos para mí, me hace sentir preparada para ayudar. Al menos me siento como a un nivel básico de “ok, si algo sucediera a mi alrededor, podría ser útil”.

El video narrado por Fiona Apple también fue acompañado por una versión en español. Te dejamos a continuación en su versión original:

Foto de portada tomada del Facebook de Fiona Apple.