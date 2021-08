Finneas, conocido por ser hermano y la mente maestra detrás de la música de Billie Eilish, anunció que en un par de meses lanzará su álbum debut.

En los últimos años Finneas ha mostrado ser un grande en la música, no sólo se ha dedicado a producir los álbumes de su hermana, sino que también ya ha colaborado con diversos artistas y por consecuente, un álbum de él solo es algo que el mundo esperaba con ansias.

Por suerte, la espera terminó y finalmente el músico de 24 años de edad confirmó en redes sociales que el próximo 15 de octubre lanzará su primer material discográfico titulado Optimist a través de Interscope. Además, junto con la noticia también compartió el artwork oficial.

Si bien Finneas no entró mucho en detalles, un par de minutos después de anunciar el disco, compartió el primer adelanto con el sencillo “A concert six months from now”, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Su lanzamiento llegó acompañado de un videoclip, en el que vemos a Finneas recorrer las instalaciones desérticas del icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, mientras canta el tema que gira en torno de una vieja relación que acabó en desastre total.

Optimist ya lo puedes pre-guardar dando click aquí y no dejes de seguirle la pista a este chico que sin duda promete llegar muy lejos en la industria musical.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.