FINNEAS se muestra frágil en el video de “Can’t Wait To Be Dead“, su último sencillo. El hermano y productor de Billie Eilish está de regreso con una canción en la que el músico hace catarsis y da un repaso de las noticias más sonadas del 2020.El virus, la violencia de género, el racismo y el desastre ambiental que estamos vivivendo a causa del cambio climático han cimbrado este año. Todos nos hemos visto envueltos en alguna de estas situaciones lamentables.

Aún envuelto en éxito, Grammys y opulencia, el hermano de Billie Eilish también se muestra sensible y afectado en su último sencillo “Can’t Wait To Be Dead“. En esta canción, el productor más cotizado del momento habla sobre la situación actual del mundo.

Ahora, en un nuevo video FINNEAS muestra varios de los titulares más populares del año mientras nos canta su último sencillo. El video no es la gran cosa pero sin duda la canción es pegajosa.

Puedes enterarte exactamente de lo que estamos hablando a continuación. Vamos a confesar que nos gusta bastante lo que hace FINNEAS: un pop comercial bastante digno y con una producción impecable. Claro, también nos cuesta trabajo creer en su sufrir; acá el video: