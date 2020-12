Aprovechando que ya llegó diciembre y el mood navideño se apodera totalmente de nosotros, Finneas estrenó “Another Year”, la primera canción navideña que realiza en su trayectoria musical.

Y hablando de este nuevo track festivo, Finneas explicó: “Escribí esta canción la Navidad pasada, con un año de incertidumbre por delante, si hubiera sabido, cualquier cosa que supiera ahora sobre cómo sería el 2020, no creo que hubiera cambiado una palabra.”

“Espero que donde sea que te encuentre esta canción, te traiga una pequeña dosis de consuelo. El horizonte es brillante, creo”, agregó.

“Another Year” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además de que su estreno el productor lo acompañó con un sencillo video animado.

Esta nueva canción llegó después de que el mes pasado Finneas estrenara el sencillo “Where The Poison Is”. Y también previamente ya nos había compartido adelantos de su próximo trabajo en solitario con los tracks “Can’t Wait To Be Dead” y “What They’ll Say About Us”.

Te dejamos a continuación “Another Year” que viene con un delicado sonido de piano que seguro le pondrá todo el ritmo y estilo a tu cena navideña.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.