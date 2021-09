Apple TV+ ha liberado el tráiler oficial de su nueva película postapocalíptica Finch, la cual tiene como protagonista al exitoso actor de Hollywood, Tom Hanks.

El tan solo pensar en un escenario postapocalíptico es realmente aterrador, pero todos estamos de acuerdo en que no hay situación, por más horripilante que sea, que la buena compañía de un perrito no la haga llevadera. Y justo esto es lo que veremos en la próxima producción original del servicio de streaming.

De acuerdo con el tráiler y la sinopsis oficial, el largometraje nos llevará a un planeta Tierra abandonado y destruido por un cataclismo solar. Dicho acontecimiento ha dejado pocos sobrevivientes, incluyendo a Finch (Tom Hanks), un ingeniero de robótica que ha vivido los últimos diez años encerrado en un búnker en compañía de su perro Goodyear y de un robot que él mismo construyó para proteger a su lomito.

En medio de todo el caos, los tres deberán de emprender un inesperado viaje por carretera a través del oeaste norteamericano, teniendo que enfrentarse a algunos sobrevivientes poco amables y un sinfín de situaciones peligrosas. La historia en sí, nos envolverá en un remolino de sentimientos sobre la importancia del amor y la amistad.

Si bien, por lo que se puede apreciar, Finch contará con un elenco muy resumido, detrás incluye todo un equipo de lujo. Para empezar, el filme ha sido dirigido por el responsable de producciones como Game of thrones y Altered carbon, Miguel Sapochnik; mientras que en la parte del guión participaron Craig Luck e Ivor Powell y fue producida por Robert Zemeckis, conocido por su trabajo en la trilogía Back to the future.

Finch se estrenará el próximo 5 de noviembre exclusivamente en Apple TV+.

Foto de portada vía YouTube.