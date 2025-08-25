FILUNI con Teatro UNAM

Durante la FILUNI se presentará la lectura dramatizada “La trágica agonía de un pájaro azul“, de la chilena Carla Zúñiga, dirigidapor Rodrigo Alonso Miranda y “La luna invertida en los ojos de mi madre“, de la dramaturga de Viña del Mar, Rae del Cerro, bajo la dirección de Andrómeda Mejía; Además El Carro de Comedias de Teatro UNAM ofrecerá dos funciones de “El gran teatro del mundo”, de Pedro Calderón de la Barca.

A través del Festival Internacional de Teatro Universitario, FITU, en alianza con la Fundación Santiago Off, mediante el Festival Internacional Santiago Off, La Rebelión de las Voces y Editorial Oximorón, Teatro UNAM dará voz a dos creadoras chilenas contemporáneas que han marcado una huella en la dramaturgia actual.

El teatro se suma a la FILUNI como un puente entre la palabra escrita y la experiencia escénica.

La trágica agonía de un pájaro azul, de Carla Zúñiga, dirigida por Rodrigo Alonso, se presentará el jueves 28 de agosto a las 15 horas, en el Foro Sin Fronteras del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

La luna invertida en los ojos de mi madre, de Rae del Cerro, bajo la dirección de Andrómeda Mejía,

se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, a las 17 horas, en el Foro Miradas al sur del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

El gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca, en adaptación y dirección de Andrés Carreño, el jueves 28 y el viernes 29 de agosto a las 12 horas en la explanada del Centro de Exposiciones y Congresos, con entrada libre.

FILUNI va del 26 al 31 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Av. del Imán #10, CU, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX.