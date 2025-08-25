Revista Marvin

FILUNI con Teatro UNAM

FILUNI con Teatro UNAM

Escena y literatura se unen en la Feria Internacional de Libro Universitario, FILUNI con propuestas de Teatro UNAM.

Durante la FILUNI se presentará la lectura dramatizada “La trágica agonía de un pájaro azul“, de la chilena Carla Zúñiga, dirigidapor Rodrigo Alonso Miranda y “La luna invertida en los ojos de mi madre“, de la dramaturga de Viña del Mar, Rae del Cerro, bajo la dirección de Andrómeda Mejía; Además El Carro de Comedias de Teatro UNAM ofrecerá dos funciones de “El gran teatro del mundo”, de Pedro Calderón de la Barca.

A través del Festival Internacional de Teatro Universitario, FITU, en alianza con la Fundación Santiago Off, mediante el Festival Internacional Santiago Off, La Rebelión de las Voces y Editorial Oximorón, Teatro UNAM dará voz a dos creadoras chilenas contemporáneas que han marcado una huella en la dramaturgia actual.

El teatro se suma a la FILUNI como un puente entre la palabra escrita y la experiencia escénica.

La trágica agonía de un pájaro azul, de Carla Zúñiga, dirigida por Rodrigo Alonso, se presentará el jueves 28 de agosto a las 15 horas, en el Foro Sin Fronteras del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

La luna invertida en los ojos de mi madre, de Rae del Cerro, bajo la dirección de Andrómeda Mejía,
se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, a las 17 horas, en el Foro Miradas al sur del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

El gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca, en adaptación y dirección de Andrés Carreño, el jueves 28 y el viernes 29 de agosto a las 12 horas en la explanada del Centro de Exposiciones y Congresos, con entrada libre.

FILUNI va del 26 al 31 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Av. del Imán #10, CU, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX.

Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

